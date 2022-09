Украйна: Ние определяме кога ще свърши войната с Русия

С роковете за приключване на войната с Русия ще се определят само от Украйна. Украйна ще ги определя, освобождавайки своите територии. Това заяви в Туитър Михайло Подоляк, съветник в президентската администрация в Киев, цитиран от БТА.

"Руските представители постоянно повтарят една странна мантра: "СВО (специалната военна операция) ще бъде приключена в срок", "Западът отдалечава приключването на СВО". Те изглежда така и не са разбрали нищо. Сроковете за свършване на войната ще определя само Украйна, освобождавайки своите територии. Както и бъдещия обем на репарациите, които ще плаща Руската федерация", написа Подоляк.

От началото на руското нашествие на 24 февруари до 3 септември въоръжените сили на Украйна са ликвидирали близо 49 050 военнослужещи на Русия, допълва "Укринформ", като информацията не е потвърдена по независим път.

Тежките боеве в Херсонска област продължават. При атака срещу руски плацдарм на 1 септември само от едно място са извозени към Русия три камиона КамАЗ, натоварени с тела на загинали. Това заяви в Ютюб канала ФЕЙГИН LIVE Олексий Арестович, съветник в офиса на украинския президент Володимир Зеленски, предаде УНИАН.

"Това е само един удар, а те са към десетина за денонощие. Не всички са срещу жива сила, но можем да си представим както става там", разказа Арестович. По думите му общите ежедневни загуби на руската армия нарастват и възлизат на 300-350 убити военни.

През последното денонощие украинските зенитни ракетни войски са унищожили 5 руски дрона и 5 крилати ракети "Калибър", изстреляни от окупаторите от акваторията на Черно море. Това съобщи във Фейсбук генералният щаб на украинските въоръжени сили.

Според информация на военновъздушните сили на Украйна в Телеграм днес те са унищожили в Донецка област "поредния" руски хеликоптер Ка-52 Алигатор и един дрон модел "Форпост". Досега в Украйна са поразени 205 хеликоптера и 864 дрона на руските войски, добавя УНИАН.

