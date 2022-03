Украйна може да се съгласи на неутралност на новите преговори

З апочват преките преговори между представителите на Русия и Украйна в Истанбул, Турция, съобщи говорителят на турския президент Реджеп Тайип Ердоган Ибрахим Калън. Те ще продължат до 30 март.

Междувременно Украйна призова Съвета за сигурност на ООН да обяви специална зона за сигурност за Чернобилската АЕЦ. Според украинския вицепремиер Ирина Верешчук контролът над района трябва да бъде поет от специална мисия на ООН, посочва вестник "Украинска правда".

Вчера губернаторът на Киевска област Олександър Павлюк заяви, че руски войски са поели контрол върху град Славутич, намиращ се в Киевска област - непосредствено до забранената зона около АЕЦ „Чернобил“. В града живеят украински работници, които продължават да се грижат за централата. Днес кметът на град Славутич Юри Фомичев каза във видео пост в интернет, че руските сили са се изтеглили от града, след като са изпълнили задачата си по обследването му.

През изминалия ден руското министерство на отбраната съобщи, че Русия е унищожила с далекобойни ракети склад за гориво на украинските сили близо до град Лвов в Западна Украйна и е използвала крилати ракети срещу завод в града, в който се ремонтирали противовъздушни системи, радарни станции и прицелни устройства за танкове. Ден преди това бяха нанесени още няколко ракетни удара по града, като птима души са ранени, съобщи областният управител Максим Кoзицки.

Вчера бе съобщено от началника на регионалната администрация Вячеслав Чаус в Telegram, че руските сили продължават обсадата на град Чернигов в Северна Украйна. Населението на града е без водоснабдяване, топлоснабдяване и електроснабдяване заради разрушения в резултат от военните действия в рамките на украинския конфликт. Градската инфраструктура е била разрушена от "непрекъснатите сражения", но в момента текат усилия за отстраняване на щетите. Ден по-рано кметът на града Владислав Атроженко заяви, че градът е "напълно опустошен" от руските войски. По негови думи над 200 цивилни са убити през последните седмици и повече от половината от 285-те хиляди души, обитавали града до началото на войната, са го напуснали. Тази информация не е потвърдена от независим източник, отбелязва ДПА.

В неделя държавната инспекция по ядрено регулиране на Украйна съобщи, че ядрен обект в град Харков в Североизточна Украйна отново е бил мишена на руски обстрел и че заради боевете е невъзможно да се направи оценка на щетите. Обектът, предназначен за изследвания и производство на радиоизотопи за медицински и промишлени нужди, се намира в Харковския физико-технологичен институт. И преди украинските власти са съобщавали, че той е попадал под обстрел, но не е имало изтичане на радиация.

На фона на това украинският президент Володимир Зеленски проведе интервю с руски журналисти с продължителност от 90 минути чрез видеоконферентна връзка. В него той заяви, че Украйна е готова да обсъжда неутрален статус като част от мирно споразумение с Русия, но той ще трябва да бъде гарантиран от трети страни и да бъде подложен на референдум. Руските власти предупредиха руските медии да не излъчват това интервю.

В профила на украинския президент Володимир Зеленски в Туитър на адрес @ZelenskyyUa бе публикувано съобщение, че той е провел разговор с българския премиер Кирил Петков. В съобщението се казва: "Имах конструктивен разговор с българския премиер Кирил Петков. Той беше информиран за хода на противодействието на руската агресия. Критичната хуманитарна ситуация в украинските градове и села беше обсъдена. Ние трябва да спрем хуманитарната катастрофа заедно!".

