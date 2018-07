Учениците от футболния отбор, както и техния треньор, изчезнали в пещерата Кхао Луанг в Тайланд преди повече от седмица, бяха намерени живи. Това съобщиха местните власти.

На 23 юни служители на националния парк откриха мотоциклет и велосипеди в близост до входа на пещерата, както и спортно оборудване. Те се свързаха с местния футболен клуб, откъдето беше потвърдено, че откритите вещи принадлежат на 12 ученици на възраст между 11 и 16 години и 25-годишния им треньор. Пещерата, в която се намираха, се простира на почти 10 километра, има няколко входа и изхода, както и големи зали, където изчезналите са успели да се скрият от прииждащата вода.

Операцията по спасяването на 12-те ученици и техния треньор привлече повече от 1000 души.

Тайландската принцеса Чулабхорн Валайлак дари 500 хиляди бата (15 хиляди долара) за операцията по издирването на учениците.

Трима британски пещерни водолази взеха участие в акцията за спасяване. Пристигнаха и американски военни, за да окажат помощ при спасителните дейности.

Монаси се впуснаха в молитви, заедно с разтревожени роднини до наводнената пещера, които пееха песни за молитва близо до импровизирания олтар с цветя и играчки в близост до входа на пещерата.

Драматичните спасителни операции завладяха страната и предизвикаха емоционални отгласи в социалните медии, включително и от висши лидери и членове на кралското семейство.

Министър-председателят на Тайлнд Прают Чан-Оча призова нацията да подкрепи огромните спасителни усилия.

The amazing moment that British divers found the 12 Thai children and one adult lost in a cave for 10 days. 💕. #Thailand #ThaiCaves pic.twitter.com/hVvYx9K8BP