Турция обяви, че е постигнала споразумение със САЩ за Сирия. Според Анкара се планира оръжията на Сирийските демократични сили да бъдат иззети и върнати на Пентагона.

Това съобщи турският външен министър Мевлют Чавушоглу след преговорите във Вашингтон с държавния секретар Майкъл Помпео.

„Моделът за безопасност, планиран за сирийския район Манбидж, ще бъде реализиран и в други части на Сирия, контролирани от Сирийските демократични сили. Като част от пътната карта за Манбидж, оръжието, доставено за терористите, ще бъде върнато в арсенала на Пентагона. Така ще станат ясни истинските намерения на САЩ – ще бъдат ли действително изведени от Манбидж отрядите на терористите”, заяви Чавушоглу.

Той подчерта, че Турция не признава структурата, наречена Сирийски демократични сили, а Анкара счита, че много от тези формирования са съставени от бойците на сирийския клон на ПКК.

„Това са терористи. Ние няма да позволим те да държат под своя контрол нито един населен пункт в региона. В районите на Сирия, компактно населени с араби, органите на управлението трябва да са сформирани от араби, както и силите за сигурност. В същото време там, където доминират кюрдите, администрацията трябва да бъде съставена от кюрди, които не са свързани със сирийския клон на ПКК и отрядите му”, категоричен е Чавушоглу.

Той допълни, че подготовката за реализацията на пътната карта за Манбидж ще отнеме 10 дни, а целият процес по прилагането ѝ – около половин година или повече.

„Към този план са привлечени Багдад и Ербил, говорим за четиристранно сътрудничество. Терористите от ПКК са врагове и на Кюрдската регионална администрация в Ирак”, посочи Чавушоглу.

Според него е настъпил моментът да се сложи точка на неопределените отношения между Турция и САЩ, и Сирия е важна стъпка в тази посока. Ще бъде осигурено и завръщането на хората, принудително напуснали домовете си в Манбидж.

Чавушоглу каза още, че Анкара не приема опитите за блокиране на доставките на американските изтребители F-35.

„За Турция е недопустим езикът на заплахата от страна на Конгреса на САЩ по този въпрос и ние заявихме, че подобен подход не е конструктивен. Доставките ще започнат на 21 юни, какъвто беше планът, няма никакви промени по този въпрос”, смята Чавушоглу.

По време на преговорите във Вашингтон Помпео му е казал, че ФБР е провело много сериозно разследване на организацията ФЕТО след настояването на Анкара водачът Фетхуллах Гюлен да бъде екстрадиран от САЩ.

