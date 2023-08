"Тук е като военна зона": Огромен взрив на бензиностанция в Русия, има 30 жертви

Т ридесет души са загинали в пожар и взрив на бензиностанция в Дагестан, в Русия, предадоха световните агенции.

В съобщение на министерството на Русия на извънредните ситуации се пояснява, че общо пострадалите в инцидента са 105, от които 30 са починали от получените рани. По случая е започнало разследване.

Огромен пожар в склад край Москва

Бензиностанцията се намираше в град Махачкала, който е с население от над 600 000 души и е столица на Дагестан, руска република с площ от около 50 000 квадратни километра, която е съседна на Чечения.

Множество ранени при взрив в руски град

BREAKING – Russia: A powerful explosion at a service building of a gas station close to an oil depot in the city of Makhachkala, Dagestan. pic.twitter.com/3EapsxcPYo