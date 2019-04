А мериканският президент Доналд Тръмп обяви, че ще наложи митнически тарифи на обща стойност до 11,2 млрд. долара върху редица продукти, произвеждани в Европейския съюз, сред които цивилни самолети и храни, вариращи от сиренето „Рокфор” до зехтина, както и дрехи, спално бельо и голям брой други стоки от всички държави - членки, съобщава „Файненшъл Таймс” (The Financial Times)

Администрацията на президента Доналд Тръмп съобщи, че предлага митата в отговор на субсидиите на ЕС в подкрепа на „Еърбъс” - европейската корпорация за въздухоплаване и отбрана, които бяха определени като незаконни от Световната търговска организация.

„Световната търговска организация констатира, че субсидиите на Европейския съюз за „Еърбъс” са се отразили неблагоприятно на Съединените щати, които сега ще обложат с тарифи от 11 милиарда долара продукти на ЕС!”, написа Тръмп в Туитър във вторник. „Европейският съюз злоупотребява с търговията със САЩ от много години. Скоро ще спре!”

По-рано днес от „Еърбъс” осъдиха плановете на Тръмп, като заявиха, че новите тарифн няма да имат никаква „правна основа”, добавяйки, че американската оценка на загубите е „до голяма степен преувеличена”. От компанията посочиха, че са взели необходимите мерки след доклада на СТО от май миналата година.

САЩ твърдят, че субсидиите от ЕС са причинили спад в продажбите на „Боинг” и са довели до загуба на пазарен дял в глобален мащаб. В момента американската компания се намира в сериозна криза след инциденти с жертви с нейните нови самолети 737 MAX.

Брюксел от своя страна подготвя ответни мерки срещу САЩ заради данъчните облекчения за „Боинг”, които според СТО вредят на „Еърбъс”.

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!