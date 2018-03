Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика гнева на Европейския съюз, Канада и Китай, след като обяви, че възнамерява да обложи с мито от 25% вноса на стомана и с 10% вноса на алуминий.

„Искам да върна стоманодобивната промишленост обратно в нашата страна. Ако за това са нужни мита, нека така да бъде. Вероятно американската стомана ще поскъпне, но поне ще имаме работни места”, заяви Тръмп. Според него „когато една страна губи много милиарди долари в търговията си с на практика всяка държава, с която търгува, търговските войни са нещо хубаво и лесно се печелят”.

Напрежението расте, САЩ готвят да ударят Китай със санкции

Задава ли се търговска война между ЕС и САЩ

Тръмп отказа да се ръкува с Меркел

Думите му доведоха до разпродажба на акциите на минните компании и производителите на стомана и алуминий, строителните дружества и всички, които използват двата метала в продуктите си, първо на Уой Стрийт, а след това и на борсите в целия свят. Основният индекс в Ню Йорк DJIA падна с 1,68% само заради плановете на Тръмп. „Боинг” поевтиня с 3,46%. А днес във Франкфурт производителят на „Мерцедес”, „Даймлер”, губи 2,32% от пазарната си капитализация.

Китай, който е най-големият производител на стомана в света обяви, че ще приложи ответни мерки по отношение на вноса на земеделски продукти от САЩ, като соя и царевица.

Канадският министър на търговията Франсоа Филип-Шампан определи предложените от САЩ мита върху вноса на алуминия и стоманата, като „непремливи”.

„Ще следим ситуацията внимателно”, завява Филип-Шампан в парламента и предупреди: „Всички мита или квоти, които бъдат наложени върху канадската стоманена и алуминиева индустрия са неприемливи. Всяко такова решение ще има ефект и от двете страни на границата”.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер остро протестира срещу плановете на американския президент и обеща контрамерки, като подчерта, че те ще бъдат в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО).

„Ние няма да седим със скръстени ръце, щом нашата собствена промишленост страда от несправедливи мерки, които поставят под заплаха хиляди европейски работни места”, посочи Юнкер. „ЕС ще реагира решително и съразмерно за защита на своите интереси”.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!