Цяла Турция съпреживява трагедията на един старец, загубил дома си след пожар и наблюдавал как къщата му се срива, стиснал в ръце малко коте.

Възрастният мъж и любимецът му гледат как изгаря домът им в село в провинция Орду, Западна Турция.

От къщата, от която не е останало нищо, са изведени 83-годишният мъж, съпругата му и двамата му синове, разказва Daily Sabah.

Когато видели огъня, съседите се обадили на пожарната.

83-годишният Али Месе случайно причинил огъня, докато се опитвал да запали печката си с бензин.

83 year old ali meşe, who lost his house after he tried to make wet wood burn in his heater using petrol, with his cat. (in bolu, close to istanbul.)

pic by ilhami çetin, via @evrenbarisyavuz pic.twitter.com/2ZIcggSFCp