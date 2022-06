И трите моста към Северодонецк са разрушени

У крайна заяви, че нейните сили все още удържат позиции в Северодонецк и се опитват да евакуират цивилни, след като Русия разруши последния мост към града, което може да бъде повратен момент в една от най-кръвопролитните битки във войната, предаде Ройтерс.

„Положението е много тежко, но има комуникация с града“ въпреки разрушаването на последния мост над река Северски Донец, каза кметът на Северодонецк Олександър Стрюк. „Руските войски се опитват да щурмуват града, но армията устоява“, заяви той.

Според Украйна над 500 цивилни са блокирани в химически завод в промишлената зона на града, където украинските сили все още удържат позиции след седмици руски бомбардировки и настъпление.

Стрюк каза, че продължават да се извършват евакуации „всяка минута, когато има затишие и възможност за транспортиране“. По думите му обаче „това са дискретни евакуации, извършвани един по един, като се използва всяка възможност“.

Управителят на Луганска област Сергий Гайдай заяви, че руснаците контролират около 80 процента от Северодонецк, но градът все още не е блокиран въпреки разрушаването на трите моста, водещи от него. "Все още има възможност за евакуация на ранените, комуникация с украинската армия и местните жители", каза той, цитиран от Асошиейтед прес.

Песков: Ключова цел на Русия е да защити ДНР и ЛНР

"Мостовете правеха възможно превозването на поне малко хуманитарен товар. В момента е невъзможно да се използват", каза Гайдай.

Fires still burning at a stationary warehouse & a nearby water bottling facility in Donetsk after Ukrainian bombings. Ukraine pounded all over Donetsk today, including a market, killing three civilians, one of which a child. pic.twitter.com/VW8FU529Ek