Американски полицаи, които бият хубаво момиче на плажа.

Това видео, заснето с полицейска камера и публикувано в социалните мрежи, шокира милиони потребители.

Нови протести срещу полицейското насилие в САЩ

Полицай застреля чернокож младеж в Сейнт Луис

САЩ: Полицаят, застрелял чернокож младеж, няма да бъде съден

Полицаи решават да направят проверка с дрегер на хубаво момиче на плаж в Ню Джърси, подозирайки че е непълнолетна.

До нея има неотворена бира, която поражда подозренията им. Дрегерът обаче не показва, че е пила. Следва втори опит - пак неуспешен.

Момичето, което се казва Емили, постепенно изпада в паника. Полицаите искат от нея да си каже фамилията. Тя отказва. „Ядосан си, хвана ме, пиехме… но дрегерът е отрицателен”, заявява момичето. Твърди, че чака леля си на плажа и започва да се отдалечава.

Единият от полицаите губи търпение и взима белезници от колегата си. Сваля момичето на пясъка, като я хваща за косата. После започва да я души и да я удря по главата с юмрук, за да сломи съпротивата ѝ, докато околните хора гледат ставащото без да се намесват.

В крайна сметка Емили, която е на 20 г., е арестувана. Свидетели обаче заснемат случая и това кара полицейското управление в Уайлдууд да публикува записа от камерата на техния служител.

Той и колегата му са обект на разследване за превишаване на правомощията. Емили е обвинена за съпротива при арест и нападение над полицаи.

#Breaking: Wildwood police have released bodycam footage after video showing the violent arrest of a woman on the beach over Memorial Day weekend went viral. Watch: https://t.co/lPdXrWxviZ pic.twitter.com/y0klkaVePb