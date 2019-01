Дванайсет души са ранени, а два самолета са били повредени в резултат на торнадо, завихрило се на летището в Анталия, съобщи турската частна телевизия НТВ.

Стихията е обърнала автобус и микробус.

"Досега 12 души са настанени в болница. Няма опасност за живота им", каза валията на Анталия Мюнир Каралоглу по телефона пред телевизионния канал. Окръжният управител уточни, че летището е отворено в момента.

Powerful winds from a nearby tornado has swept through Antalya-Airport, Turkey causing damage to aircraft and ground equipment. https://t.co/ooa1EMSgTc pic.twitter.com/UqWGAsnqSU