Той призна за над 100 убийства, вече е на свобода

Б осът на сицилианската мафия Джовани Бруска, чиито ужасяващи престъпления включват разтварянето на тялото на дете в киселина, бе освободен от затворa, съобщава Би Би Си.

Наричан „убиец на хора”, Бруска признава за ролята си в над 100 убийства, включително това на висшия италиански прокурор Джовани Фалконе.

Освобождаването му след 25 години в затвора възмути роднини на жертвите му. Сега той ще изтърпява условна присъда на свобода за четири години.

Бруска, който е на 64 години, е ключова фигура в Сицилианската мафия Коза Ностра.

През 1992 г. той взриви бомбата, която уби водещия италиански разследващ антимафиот, Джовани Фалконе. Съпругата на Фалконе и трима телохранители също загинаха в експлозията на половин тон взривни вещества под пътя край Палермо.

Атаката, последвана два месеца по-късно от убийството на колегата на Фалконе, Паоло Борселино, разтърси Италия и доведе до нови строги антимафиотски закони.

Едно от най-зловещите убийства, извършени от Бруска, е това на Джузепе Ди Матео, 11-годишния син на друг мафиот.

Момчето е отвлечено и измъчвано, преди да бъде удушено, а тялото е разтворено в киселина, за да не може семейството му да го погребе.

След ареста му през 1996 г. Бруска става държавен свидетел, за да намали присъдата си.

Освобождаването на мафиота предизвика силна негативна обществена реакция.

„След 25 години затвор мафиотският бос Джовани Бруска е свободен човек. Това не е „справедливостта”, която италианците заслужават”, коментира Матео Салвини, лидер на дясната партия „Лига”.

„Това е удар в корема, който ви оставя без дъх”, смята пък Енрико Лета, лидер на лявоцентристката Демократическа партия.

