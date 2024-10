Приключи мандата на руския посланик в САЩ

Р уският посланик в САЩ Анатолий Антонов „приключва“ дипломатическата си мисия, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски медии.

„Руският посланик в САЩ Анатолий Иванович Антонов приключва назначението си във Вашингтон и се запътва към Москва“, съобщи агенция Интерфакс, цитирайки представител на руското Министерство на външните работи.

Анатолий Антонов: Русия ще отговори на украинската атака срещу Кремъл, когато сметне за необходимо

Вестник „Ведомости“ уточнява, че дипломатът ще се върне в Москва до часове.

🚨Update: Russian Ambassador to the US, Mr. Anatoly Antonov has been recalled back to Moscow! Russian Embassy in DC declared that "his work in the United States is done!” pic.twitter.com/NXRVCmYaVA