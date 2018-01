Организацията на обединените нации е допуснала сексуалният тормоз да процъфтява в нейните офиси по целия свят, а жертвите са игнорирани, докато извършителите остават на поста си, пише The Guardian в свое мащабно разследване.

Десетки настоящи и бивши служители на ООН сигнализират за мълчание и неефективна система за оплакване, с която се сблъскват жертвите, започва своя анализ The Guardian.

15 интервюирани служители заявяват, че са преживели или съобщили за сексуален тормоз или нападение през последните пет години. Предполагаемите престъпления варират от вербален тормоз до изнасилване.

Седем от жените официално са съобщили за случилото се, което е рядкост, защото обикновено жертвите се страхуват да не загубят работата си или смятат, че няма да бъдат предприети никакви действия.

"Ако докладвате, с кариерата ви е свършено, особено ако сте консултант", казва служителка, която твърди, че е била тормозена от надзирателя си, докато работи за Световната продоволствена програма.

