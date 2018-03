Необичаен начин на протест избраха американците във връзка с построяването на стена между Щатите и Мексико.

И той носи конкретна полза за производителите на текила.

В знак на несъгласие с политиката на Доналд Тръмп, американците използват хаштага #AShotAtDonald и пият шот текила. И това явно дава резултат: 121% покачване на продажбите на текилата, която става все по-популярна.

Към особената форма на протест се включиха и редица световни знаменитости.

Момиче на "Плейбой" разкри как Тръмп изневерил на Мелания

Лайфстайл гуруто и носителка на "Оскар" Гуинет Полтроу даде съвет на хората да консумират текила, защото не съдържа глутен.

Разделени заедно: Мелания и Доналд след сексскандала

На червения килим на наградите "Оскар" тази година, някои звезди изпиха пред камерите шот с текила.

helen mirren taking a shot of tequila in the oscars carpet is my new favourite thing pic.twitter.com/MMHR4rZh89