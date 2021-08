Талибаните навлязоха в Кабул, преговори в президентския дворец

Т алибаните казаха, че контролират 11 от 15-те района на афганистанската столица Кабул, предаде ТАСС, цитирайки телевизия "Ал Арабия". В наши ръце е 73 на сто от територията на града, заявиха те. "Бойните подразделения на Ислямското емирство" надеждно поддържа сигурността в Кабул", написа в Туитър говорителят на движението Забиула Муджахид. Завзети са вече 11 районни центрове на Кабул".

По-рано днес се появиха съобщения, че талибаните са заели вече и президентският дворец, но това не бе потвърдено.

Президентът Ашраф Гани напусна страната, предполага се, че е заминал за Таджикистан. В социалните мрежи той беше заклеймен като "предател", съобщи Ройтерс.

Изпълняващият длъжността вътрешен министър на Афганистан Абдул Сатар Мирзакавал увери сънародниците си, че е договорено да има мирно предаване на властта. Талибански представител обаче заяви през Ройтерс, че няма да има преходно правителство.

#UPDATE Taliban fighters were ordered Sunday to wait at the gates of #Kabul and not enter the Afghan capital, an insurgent spokesman said, after the complete collapse of the country's security forces, though residents reported insurgents had peacefully entered some outer suburbs pic.twitter.com/furPbNGgNy