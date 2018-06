Такси се вряза в тълпа от фенове на Световната купа в централната част на Москва, ранени са осем души, предаде The Independent.

Полицията заяви, че шофьорът - със киргизка шофьорска книжка – е изгубил контрол над превозното средство. Той е арестуван, съобщават московските власти.

Снимки в социалната мрежа Twitter показват многобройни автомобили и линейки от мястото на инцидента. Една от тях изобразява жълтото такси с откъсната броня, близо до паднал пътен знак.

Video of today's incident in #Moscow, #Russia, in which a taxi vehicle rammed into pedestrians on the sidewalk: pic.twitter.com/6IQ6GOuZic