Студентката, който стана враг на китайската държава

П реди малко повече от година, Клои Чеунг се подготвяше за A-levels, а днес името ѝ фигурира в списъка на китайското правителство с издирвани дисиденти.

Чеунг, деен участник в училищния хор, научи през декември, че полицията в Хонконг е обявила награда от 1 милион хонконгски долара ($100 000) за информация, която може да доведе до нейното залавяне в чужбина.

„Всъщност просто исках да си взема една година почивка след училище“, казва 19-годишната Клои, която живее в Лондон, пред BBC. „Но в крайна сметка получих награда за залавянето ми!“

Клои е най-младата от 19 активисти, обвинени в нарушаване на закона за националната сигурност – приет от Пекин в отговор на масовите продемократични протести в Хонконг преди пет години.

През 2021 г. тя и семейството ѝ се преместиха в Обединеното кралство по специална визова схема за хонконгските жители. Сега Клои вероятно никога няма да може да се върне в родния си град и признава, че трябва да внимава къде пътува.

I stand with my truly courageous friend @Chloe_chc_25



Read about her incredible bravery here 👇



The A-level student who became an enemy of the Chinese statehttps://t.co/qbgULVrwri