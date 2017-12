Бивш собственик на фабрика за сладкарски изделия в Москва уби охранител и рани трима души, съобщи руският Следствен комитет, цитиран от световните агенции.

По данни на комитета Иля Аверянов е открил стрелба във фабрика "Меншевик" при разгорещен спор с новия ѝ собственик и се е барикадирал в промишления комплекс.

Прокуратурата в Москва съобщи, че

стрелбата започнала, когато на територията на предприятието пристигнали съдебни пристави.

Аверянов се обади в радиостанция "Бизнес Еф Ем" и заяви, че фабриката му е била отнета незаконно от прокурори, действащи заедно с престъпна банда.

"Обкръжен съм, навсякъде има хора от специалните части. Или ще си тегля куршума, или ще се предам. Ако остана жив, ще се боря докрай", заяви той пред радиостанцията.

Той изрази и съжаление за смъртта на невинния охранител.

