Стрелба в гимназия в Калифорния, множество ранени

М омиче, ранено в стрелбата в гимназията в Санта Кларита в щата Калифорния, е починало от раните си в болницата, предадоха световните агенции.

Двама ранени са в критично състояние. Четвъртият ранен е в задоволително състояние, съобщава болницата "Хенри Мейо".

Нападателят бе арестуван и също е приет за лечение в клиниката, съобщиха силите на реда.

Според местни медии нападателят е на 15 години и също е ученик. Първоначално медиите твърдяха, че той се е самоубил след нападението, но после дойде съобщението на властите за ареста му.

