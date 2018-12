Един човек почина в резултат на огнестрелни рани в центъра на Виена, а друг е ранен и отведен в болница, съобщи в петък в спасителната служба на Австрия, цитирана от TACC.

"Един човек почина от нараняванията си" - отбелязаха от спасителната служба. По-рано полицейски говорител е съобщил на кореспондента на ТАСС, че поне двама души са били ранени в резултат на стрелба в ресторант в центъра на Виена.

"Двама души са получили огнестрелни рани в центъра на града в близост до ресторанта. Понастоящем полицията издирва извършителя, а причините за инцидента се разследват", заяви говорител на полицията.

BREAKING Shots fired at restaurant in downtown Vienna https://t.co/7zdS8HceFa pic.twitter.com/qGgbrPvPCH

Спешни медицински екипи и австрийската специална анти-терористична единица "Кобра" работят в района. Полицейски хеликоптер патрулира в центъра на Виена. В центъра на града са подсилени полицейските части, много улици са блокирани, съобщава кореспондентът на ТАСС от центъра на града.

One dead and gunman on run after shooting at restaurant in Vienna https://t.co/2cluwVqZB1 pic.twitter.com/NisbbTrbUJ