Стрелба, пожар и взрив в концертна зала в Русия

Н еизвестни откриха стрелба в концертна зала в руския град Красногорск, в Московска област, хората се евакуират.

Информацията съобщиха оперативните служби в Русия, цитирани от ТАСС.

"Неизвестни са открили огън в "Крокус Сити Хол". В момента хората се евакуират", посочиха от службите.

По предварителни данни стрелбата може да е била извършена с автомат. Свидетели съобщават за пострадали и ранени сред посетителите и персонала.

Има информация за пожар и взрив в комплекса на залата. Специални полицейски части, както и пожарникари са изпратени на мястото на инцидента. В горящата сграда все още има хора.

Музикантите не са пострадали по време на стрелбата, съобщиха пред ТАСС служители на реда.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов обяви създаването на кризисен щаб.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh