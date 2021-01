Страшна експлозия в Мадрид, разрушения

Г олям взрив избухна в столицата на Испания. Кадри от мястото на експлозията показват пръснати отломки и гъст дим, изпълващ хоризонта.

След експлозията спешните служби информираха обществеността да избягва Пуерто де Толедо в центъра на града.

🇪🇸 #BREAKING 📹 | Footage shows the affected area from the massive explosion taken place a few minutes ago in Spain's Madrid city. @eha_news pic.twitter.com/h0XtEeIlfA

„Моля, избягвайте района и освободете пътя за спешната помощ”, гласи съобщението.

Към момента няма информация за жертви и ранени след експлозията.

Strong explosion rocks building in central #Madrid



"Nine fire crews and 11 ambulances have gone to Calle Toledo following an explosion in a building," local emergency services tweeted. pic.twitter.com/HzCIGRaLf0