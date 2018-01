За втора поредна година в пустинята Сахара валя сняг, съобщават медиите в Алжир.

Снеговалежът започна в неделя сутринта. За кратко време се образува снежна покривка върху пясъчните дюни. За кратко пейзажът на най-голямата пустиня на Земята приличаше на този на Антарктида.

В района на град Айн Сефра в северната част на Алжир снежната покривка достигна 40 см.

До вечерта снегът се стопи. За последните 4 десетилетия години сняг е валял в пустинята общо четири пъти.

Но падналият вчера снеговалеж бе най-обилният. И за първи път, откакто се води статистика, сняг вали над Сахара в две поредни години.

Rare #snow covers the #Sahara #Desert in #Algeria – Second year in a row after 40 years of absence https://t.co/5v81PrFb0s via @Strange_Sounds pic.twitter.com/1arXOMEAKb