Няколко дни след като кит загина, защото беше погълнал голямо количество пластмасови отпадъци, защитен вид костенурка умря по същата причина в Тайланд, съобщиха здравните власти в страnата, предаде ABS - CBN.

Ветеринарите напразно се опитваха два дена да спасят костенурката, след като тя беше изхвърлена от водата на един плаж. Нейният стомах беше подут заради целия погълнат боклук и тя не можеше да се храни.

Смайващи фотографии на пластмасови парченца, гумени ластичета и други остатъци, открити в стомаха на защитения вид, подчертават кризата с увеличаващото се замърсяване на моретата след широко разпространената смърт на кит този месец.

Зелената костенурка беше намерена в източната провинция Чантхабури на 4 юни, предаде за АФП Уирапонг Лаувечпразит, ветеринарен лекар от Източния център за изследвания и развитие на морските и крайбрежни ресурси.

Ветеринарните лекари са се опитали да спасят костенурката, като я хранят интравенозно, но са успели да извадят боклука едва след смъртта й.

