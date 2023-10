"Енфийлд": Един от най-известните случаи на полтъргайст

П рез август 1977 г. полицейски патрул пристига на улица "Грийн" 284, която се намира в лондонското предградие Енфийлд. Пеги Ходжсън, самотна майка на четири деца, обяснява на служителите на реда, че двете ѝ дъщери - Джанет, на 11 години, и по-голямата ѝ сестра Маргарет - са чули странни звуци, които идват отвън. Смейство Ходжсън са потърсили съседите, които също били разтревожени от чутото.

BBC пише, че съседите на Пеги Ходжсън също се обадили на полицията и са обяснили, че са видели стол, който се движи сам.

През следващите 18 месеца в медиите се появяват твърдения, че в сградата, която обитава Пеги Ходжсън и двете ѝ дъщери, мебели се движат из стаите. Очевидци разказват, че от къщата са се чували "паранормални звуци". Най-тревожното твърдение било, че Джанет Ходжсън е чута да говори с дрезгав глас на старец.

Случаят придобива популярност. Да разследват мистериозният случай се заемат изследователите на паранормални явления Морис Грос и Гай Лион Плейфеър, от Американското общество за изследване на психиката. По-късно Плейфеър публикува книгата " This House is Haunted", в която разказва за своите преживявания по време на разследването.

В крайна сметка паранормалните събития в къщата отшумяват. По-малката дъщеря на Пеги, била изпарена да се лекува в лондонската психиатрична клиника “Модсли”, пише BBC.

"Знам какво съм преживяла. Знам, че беше истинско", казва Джанет в новата четирисерийна драматично-документална поредица, озаглавена “The Enfield Poltergeist”. Документалният сериал разказва за преживяното от Джанет в семейната къща.

Съществуват многобройни легенди за така наречения "Полтъргайст" в Енфийлд, включително телевизионната драма от 2015 г. " The Enfield Haunting", в която популярният актьор Тимъти Спол е в ролята на Грос, а Матю Макфадиен - в ролята на Плейфеър.

Къщата в Енфийлд отново е в центъра на медийното внимание.

Предстои премиерата на нов проект, който разказва за странния феномен. Това обяви филмовият продуцент Пол Унуин.

Интересът на Унуин към случая се заражда преди 11 години, когато той се запознава с Плейфеър.

"Запознах се с този необикновен човек, който ми разказа тази изключително странна история", казва той пред BBC Culture.

Унуин е гостувал на Лион Плейфеър, когато изследователят на паранормални явления му е показал няколко видео касети, запечатали кадри от къщата. Отначало Унуин не е бил убеден в автентичността на записите. Той определил, че звуците са по-скоро от деца, които си играят - но колкото повече слушал, толкова повече въпроси се появявали.

Филмовият режисьор обяснява, че историята за призраците в Енфийлд може да се разглежда по няколко различни начина.

“Важно е да се отбележи, че краят на 70-те години на миналия век е бил доста странен период с политически и икономически сътресения в Обединеното кралство. Пеги Ходжсън току-що се е развела, а семейството е живяло в значителна бедност”, казва Пол Унуин.

"Емоциите не са прости. Много е лесно да се посветиш на неща, които са нереалистични", казва той.

Филмовият експерт прави връзка между случилото се в Енфийлд и изфабрикуваните твърдения на QAnon, които са разпространявали дезинформация по отношение на ваксините. Въпреки това той не отхвърля свръхестествено обяснение за поне част от случилото се в къщата.

Какво наистина се е случило?

Документалният филм “The Enfield Poltergeist” показва, че докато Грос и Плейфеър са били убедени, че на улица "Грийн" 284 се случва нещо странно.

Анита Грегъри, преподавател по психология, предполага, че присъствието на Грос, Плейфеър и медиите е допринесло за ситуацията. Дебора Хайд, главен редактор на списание The Skeptic, което популяризира "науката и критичното мислене", казва, че не бива да подценяваме ролята, която посредници като Плейфеър са изиграли както за оформянето на историята, така и за нейното легитимиране.

"Енфийлд е част от културната история на Обединеното кралство. Не мога да си спомня кога за първи път се сблъсках с историята. Имам чувството, че тя винаги е била в паметта ми", казва Дани Робинс, телевизионен водещ.

Част от причините, поради които "Енфийлд" се оказа толкова устойчив, се дължат на огромния обем доказателства, с които разполагаме по случая, казва Робинс - не само записите на Грос и Плейфеър, но и снимки и аудио записи от фотографа на Daily Mirror Греъм Морис. Многобройни очевидци описват летящи във въздуха предмети и запалки, които спонтанно избухват в пламъци. Самият Морис разказва, че е бил ударен от един от тези предмети, обяснява водещият. Робинс е интервюирал Морис за преживяванията му за първия епизод на телевизионното си предаване "Необикновено".

"При случая Енфийлд има огромно количество доказателства, които обикновено липсват в случаите на паранормални явления", казва Робинс.

Паранормалното явление е настъпило в "най-благоприятния момент", смята Робинс. По думите на му в този период е имало голям обществен интерес към призраците, НЛО и други необясними явления.

По онова време е имало и обществено доверие в медиите, което е накарало Ходжсън да се обърне към вестника за помощ, пише BBC.

"Случаят в Енфийлд е наистина мрачен, сложен и дълбоко интригуващ", казва той.

Въпреки че според него Грос и Плейфеър са имали най-добри намерения, "тяхното присъствие със сигурност е създало много силно усещане за драматизъм", обяснява Робинс.