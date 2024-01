След ски инцидент: Микаела Шифрин посети Александър Аамод Килде в болница

Н орвежкият скиор Александър Аамод Килде е в добри ръце, след като претърпя "жесток" инцидент.

31-годишният Килде участваше в състезание по спускане от Световната купа във Венген, Швейцария в събота, когато падна близо до края на пистата и се блъсна в страничната линия. Той беше транспортиран от мястото на инцидента чрез медицински хеликоптер, и откаран в болница в близкия град Берн.

Нараняванията му включват изкълчено рамо и порязване на прасеца, според състоянието му, споделено в Instagram от неговия екип. „Няма фрактури, но е с натъртвания. Килде е в добри ръце в болницата в Берн, казва лекарят на отбора Марк Джейкъб Щраус.”

По-късно скиорът публикува две селфита с приятелката си и колега професионалната скиорка Микаела Шифрин.

„Тук съм (и за мен се грижи единствената @mikaelashiffrin ❤️‍)“, написа той.

Килде продължи: „Много ви благодаря за всички съобщения. Благодарен съм за всички думи на любов и подкрепа. Този спорт може да бъде брутален, но аз все още го обичам. 🙏🏻."

Ройтерс съобщи, че олимпийският атлет е аут до края на сезона, според лекаря на отбора му Щраус, който сподели новината с норвежка телевизия. „Сезонът свърши, ски сезонът свърши. Сега се стремим той да бъде готов за следващия сезон“, каза Щраус.

Контузията на Килде идва само седмици след като той спечели първата си позиция на подиума в състезание по гигантски слалом от Световната купа в Аделбоден, Швейцария. Той сподели постижението в Instagram, като разкри, че е „без думи“ след победата.

Mikaela Shiffrin Visits Aleksander Aamodt Kilde in Hospital After Crash: ‘Taken Care of by the One and Only’ https://t.co/jvrT8T5OFo