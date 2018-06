Американският президент Доналд Тръмп нареди на своите представители да не подписват заключителната декларация след приключването на срещата на Г-7, която се проведе в Канада. Той заяви това в „Туитър“.

Кошмарен разговор между Макрон и Тръмп, Вашингтон мълчи

Тръмп заплашва, че ще блокира вноса на луксозни немски автомобили

Юнкер: Няма да преговаряме със САЩ с дамоклев меч, който виси над главите ни

„Заради лъжливите изявления на Джъстин (канадския премиер, Трюдо – бел. ред.) на неговата пресконференция и заради факта, че Канада налага високи мита спрямо американските фермери, работници и компании, наредих на американските представители да не одобряват комюникето, защото ние обсъждаме въвеждането на мита върху колите, наводнили пазара на САЩ“, заяви президентът Тръмп.

Той посочи, че канадският премиер е бил „кротък и мек“ по време на разговорите. Но след като стопанинът на Белия дом е излетял за Сингапур, Трюдо е заявил, че „американските мита са били оскърбителни“. „Това е много непорядъчно и нерешително“ от негова страна, заяви Тръмп.

Според него американските мита са отговор на канадските данъци в размер на „270% върху млечната продукция“, внасяна от САЩ.

По-рано Трюдо обяви, че членовете на Г-7 са успели да съгласуват заключително комюнике след приключването на срещата на най-развитите държави в света. „Ние излязохме със заключителна декларация от името на всички държави“, каза канадският премиер, говорейки за резултатите от срещата на най-високо ниво.

Трюдо добави, че с „абсолютна сигурност и твърдост ще се придвижим с ответни мерки на 1 юли, прилагайки еквивалентни тарифи на тези, които американците имат“, защото „канадците сме учтиви и разумни, но няма да бъдем мачкани“.

В Г-7 влизат Великобритания, Франция, Германия, САЩ, Япония, Италия и Канада.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!