Ирански дипломат беше задържан в Германия във връзка с планиран терористичен акт във Франция. Това съобщи белгийската прокуратура, предотвратила нападението.

„Един от тези, които са контактували със задържаните, Aссадолах А., роден на 22 декември 1971 г., гражданин на Иран, е бил арестуван в Германия. Това е ирански дипломат в посолството във Виена ..”, се казва в изявлението на прокуратурата.

Освен него още няколко души бяха задържани във Франция. Както съобщава белгийския телевизионен канал „Ве Те Ем“, атаката е трябвало да бъде извършена по време на среща на представители на иранска опозиционна партия.

По-рано в Белгия съобщиха, че полицията в страната е предотвратила терористичната атака, която няколко иранци са планирали да осъществят във Франция. Заподозрените са били задържани в автомобил в един от кварталите на белгийската столица. При проверката на превозното средство полицията е открила експлозиви и детонатор.

По-късно стана известно, че във Франция са задържани трима заподозрени в планирането на същия терористичен акт.

Иранската опозиционна група „Национален съвет за съпротива в Иран” обвини правителството в Техеран, че стои зад предполагаемия заговор за бомбен атентат по време на предстоящата среща на опозиционни фигури в Париж през уикенда.

Министерството на външните работи на Ислямска република Иран отрече обвиненията.

How convenient: Just as we embark on a presidential visit to Europe, an alleged Iranian operation and its “plotters” arrested. Iran unequivocally condemns all violence & terror anywhere, and is ready to work with all concerned to uncover what is a sinister false flag ploy.