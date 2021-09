Силно земетресение в Гърция, има жертва

С илно земетресение разтърси остров Крит в Гърция. Първоначалната информация за магнитуда бе 5.6, но след това тя бе ревизирана на 6.5 по Рихтер.

Трусът е регистриран в 9.17 часа местно време, а дълбочината му е била едва 2 километра.

Един човек е загинал, съобщава БНР.

"Хората са навън и са изплашени от силния трус", каза кметът на град Ираклио Василис Ламбринос.

A 6.5 magnitude earthquake hit the Greek island of Crete.



(Turkey) While AFAD announced the magnitude of the earthquake as 5.7, it was learned that tsunami warnings were issued in the region. pic.twitter.com/LyL3zrzQ8f — HÜSEYİN AVNİ KEMAL (@Hak2808) September 27, 2021

Нанесени са щети на пътищата, част от тях са затворени от паднали скали. От пожарната съобщават за паднали покриви на сгради, както и стени на къщи. И предупредиха хората на о. Крит да са много внимателни при движение.

Върху коли има паднали камъни, но шофьорите не са пострадали.

Всички училища на острова са затворени.

🔴 According to preliminary data, at 09:17 a.m. local time, a massive 6.2-magnitude earthquake struck the Greek island of Crete. The earthquake was felt in Turkey and Greece! #σεισμός #earthquake #deprem pic.twitter.com/0ul4luFvNS — jeo gaste (@jeogaste) September 27, 2021

Жителите на Крит съобщават, че е имало силен звук преди земетресението и повечето от тях помислили, че пада самолет.

Епицентърът е в морето, на 23 километра северозападно от селището Арви, на южния бряг на острова, по данни на гръцкия институт по геодинамика.

Сеизмолозите са категорични, че вторичните трусове ще продължат дълго време, но критични са първите 24 часа.

Земетресението е усетено и на остров Санторини без да предизвика щети.

