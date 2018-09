Земетресение с магнитуд 6,3 беше регистрирано в централната част на Еквадор, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Трусът е бил с епицентър на 94 километра южно от град Амбато на дълбочина 112 километра.

Най-силно е усетен в столицата Кито и основното пристанище Гуаякил. Хората са напуснали домовете си и са излезли на улицата.

Вследствие на силния трус в няколко района няма ток, има разрушени сгради, нанесени са щети по къщите на жителите, но тепърва властите ще установяват щетите.

Magnitude 6.3 quake causes slight damage in central Ecuador - A magnitude 6.3 earthquake struck central Ecuador on Thursday, injuring one person and disrupting power supply to nearby areas #earthquake #terremoto #temblor #地震 #thegeologyhourhttps://t.co/ijSNEUI2Zi pic.twitter.com/d0WBjQCjCD