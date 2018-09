Дясната антиимигрантска националистическа партия „Шведски демократи“ постигна впечатляващ резултат на вчерашните парламентарни избори в скандинавската държава и има реалната възможност да влияе на правителствените политики, съобщава АФП.

Управляващата лява червено-зелена коалиция и опонентите и от дясноцентристките сили постигнаха изключително близки резултати и към момента нито един от двата политически блока няма необходимото за съставяне на мнозинство.

Според последните резултати управляващата Социалдемократическа работническа партия на Швеция (СДРПШ) и коалиционните ѝ партньори от Лявата партия (ЛП), и Партията за опазване на околната среда (ПООС) ще разполагат със 144 места в 349-членния парламент, докато опонентите им от Умерената коалиционна партия, Либералната народна партия, Християндемократическата партия и Партията на центъра ще имат 143-ма депутати. За мнозинство са необходими минимум 175 народни представители. Разликата между двата блока е едва 30 хил. гласа, но 200 хил. шведи, които са гласували в чужбина, могат да променят крайните резултати от изборите. Техните гласове обаче ще бъдат преброени най-рано в сряда.

Премиерът и лидер на СДРПШ Стефан Льовен отказа да подаде оставка и отправи покана към дясноцентристката опозиция за започване на преговори за съставяне на правителство по модел на „голямата коалиция“ в Германия.

Шведските социалдемократи остават най-голямата партия с 28,4% от вота, но това е най-слабият им резултат за последните сто години.

Крайнодясната „Шведски демократи“ постигна много силен резултат от 17,6%, след като на изборите през 2014 година партията имаше едва 12,9% от вота. Увеличените на подкрепата за националистите ги превръща в трета по сила партия и се дължи на разочарованието на мнозина шведи от решението на лявото правителство да приеме 400 хил. мигранти от 2012 година. Лидерът на формацията Йими Окесон обаче се надяваше на резултат от над 20%.

По данни на официалната статистика, към момента около 18,5% от 10-милионното население на Швеция е родено извън страната.

Лидерът на френския Национален съюз Марин Льо Пен приветства силното представяне на „Шведски демократи“. „Още една лоша нощ за Европейския съюз. Демократичната революция в Европа продължава напред!“, написа Льо Пен в „Туитър“.

