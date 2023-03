12 г. след ядрената катастрофа във Фукушима: Пускат радиоактивни отпадъчни води в Тихия океан

Я понските власти се готвят да пуснат обработени радиоактивни отпадъчни води в Тихия океан, близо 12 години след ядрената катастрофа във Фукушима.

Това ще облекчи натиска върху повече от 1000 резервоара за съхранение, създавайки така необходимото пространство за други жизненоважни възстановителни работи. Но планът предизвика противоречия.

На пръв поглед изпускането на радиоактивна вода в океана наистина звучи като ужасна идея.

Грийнпийс се опасява, че освободената радиоактивност може да промени човешката ДНК, Китай и Южна Корея изразиха безпокойство, докато тихоокеанските островни държави бяха загрижени за по-нататъшно ядрено замърсяване на Синия Пасифик.

Академична публикация твърди, че общите глобални социални разходи могат да надхвърлят 200 милиарда щатски долара.

Но японското правителство, Международната агенция за атомна енергия ( МААЕ ) и независими учени обявиха, че планираното освобождаване е разумно и безопасно.

Въз основа на нашия колективен професионален опит в ядрената наука и ядрената енергия, стигнахме до същото заключение. Нашата оценка се основава на вида радиоактивност, която ще бъде изпусната, количеството радиоактивност, която вече е налице в океана, и високото ниво на независим надзор от страна на МААЕ.

Колко вода има и какво има в нея?

Резервоарите за съхранение във Фукушима съдържат 1,3 милиона тона вода, което се равнява на около 500 плувни басейна с олимпийски размери.

Замърсената вода се произвежда ежедневно от продължаващото охлаждане на реактора. Замърсени подпочвени води се събират и в мазетата на повредените сгради на реактора, пише sciencealert.com.

Водата се пречиства чрез технология, наречена ALPS или Advanced Liquid Processing System. Това премахва по-голямата част от проблемните елементи.

Пречистването с ALPS може да се повтори, докато концентрациите паднат под нормативните граници. Независимият мониторинг от МААЕ ще гарантира, че всички изисквания са изпълнени преди изхвърлянето.

Основният радиоактивен замърсител, оставащ след обработката, е тритий, радиоактивна форма на водород (H), която трудно се отстранява от водата (H₂O). Няма технология за отстраняване на следи от тритий от този обем вода.

Тритият има период на полуразпад от 12,3 години, което означава, че минават 100 години, преди радиоактивността да стане незначителна. Нереалистично е водата да се съхранява толкова дълго време, тъй като обемите са твърде големи. Продължителното съхранение също увеличава риска от случайно неконтролирано освобождаване.

Както всички радиоактивни елементи, съществуват международни стандарти за безопасни нива на тритий.

В момента на пускане японските власти са избрали консервативна граница на концентрация от 1500 Bq на литър , седем пъти по-малка от препоръчителната граница на Световната здравна организация от 10 000 Bq на литър за питейна вода.

Защо е приемливо изпускането на тритий в океана?

Едно изненадващо нещо за радиацията е колко често се среща. Почти всичко е радиоактивно до известна степен, включително въздух, вода, растения, мазета и гранитни плотове. Дори полет на авиокомпания на дълги разстояния осигурява радиация на няколко рентгенови снимки на гръдния кош на всеки на борда.

В случай на тритий, естествените процеси в атмосферата генерират 50-70 пета-бекерела (PBq) тритий всяка година. Това число е трудно за разбиране, така че е полезно да го разглеждаме като грамове чист тритий. Използвайки коефициента на преобразуване от 1 PBq = 2,79 g, виждаме, че 150-200 g (5,3-7,1 oz) тритий се създава естествено всяка година.

Поглеждайки към Тихия океан, около 8,4 kg (3000 PBq) тритий вече има във водата. За сравнение, общото количество тритий в отпадъчните води на Фукушима е значително по-малко, около 3 g (1 PBq), става още ясно от публикацията.

Японските власти не планират да пуснат цялата вода наведнъж. Вместо това, само 0,06 g ( 22 TBq ) тритий е планирано за освобождаване всяка година. В сравнение с радиоактивността, която вече е налице в Тихия океан, планираното годишно изпускане е буквално капка в океана.

Настоящите нива на радиоактивност на тритий в Тихия океан не предизвикват безпокойство и затова малкото количество, което трябва да бъде добавено от водата на Фукушима, няма да причини никаква вреда.

Нещо повече, тритият има само малък принос към общата радиоактивност на океаните. Радиоактивността на океана се дължи най-вече на калия, елемент от съществено значение за живота и присъства във всички клетки. В Тихия океан има 7,4 милиона PBq радиоактивност от калий, повече от 1000 пъти повече от количеството, дължащо се на тритий.

Как други страни управляват изхвърлянето на тритий?

Всички атомни електроцентрали произвеждат малко тритий, който рутинно се изхвърля в океана и други водни пътища. Генерираното количество зависи от вида на реактора.

Реакторите с кипяща вода, като например във Фукушима, произвеждат относително малки количества. Когато Фукушима работеше, ограничението за изхвърляне на тритий беше определено на 22 TBq годишно . Тази цифра е далеч под нивото, което може да причини вреда, но е разумно постижима за този тип електроцентрала.

За разлика от това, атомната електроцентрала Heysham в Обединеното кралство има ограничение от 1300 TBq годишно, тъй като този тип реактор с газово охлаждане произвежда много тритий. Heysham изхвърля тритий в продължение на 40 години, без да навреди на хората или околната среда.

Годишното изхвърляне на тритий в близките атомни електроцентрали далеч надхвърля предложеното за Фукушима. Заводът Fuqing в Китай изхвърли 52 TBq през 2020 г., докато заводът Kori в Южна Корея изхвърли 50 TBq през 2018 г.

Всяка от тези електроцентрали освобождава повече от два пъти количеството, което трябва да бъде отделено от Фукушима.

Има ли други причини да не пусне водата?

Възраженията срещу планираното освобождаване бяха обект на широко медийно отразяване. Списание TIME наскоро обясни как тихоокеанските островни държави се борят от десетилетия с наследството от ядрените опити от Студената война.

„Гардиън“ публикува публикация на тихоокеански активисти, които твърдят, че ако отпадъците са безопасни, тогава „да ги изхвърлите в Токио, да ги тествате в Париж и да ги съхранявате във Вашингтон, но запазете нашия Тих океан без ядрени оръжия“.

Но Тихият океан винаги е съдържал радиоактивност, по-специално от калий. Допълнителната радиоактивност, която ще бъде добавена от водата във Фукушима, ще доведе до най-незначителните разлики.

С различен тон, Форумът на тихоокеанските острови възложи група от експерти да предоставят независими технически съвети и насоки и да помогнат за справяне с опасенията относно отпадъчните води.

Групата беше критична към количеството и качеството на данните от японските власти и посъветва Япония да отложи предстоящото освобождаване.

Въпреки че сме съпричастни към мнението, че научните данни могат да бъдат подобрени, нашата оценка е, че групата е несправедливо критична към изпускането в океана.

Основното, което липсва в доклада, е усещането за перспектива. Публичният семинар от експертния панел, достъпен в YouTube , представя само част от контекста, който предоставяме по-горе. Съществуващият тритий в океана не се обсъжда, а доминирането на калия се премълчава.

Голямата картина

Земетресението бе екологична катастрофа и планетата ще се справя с последствията десетилетия. Според изданието изпускането на отпадъчни води от Фукушима не допринася за бедствието.

Лесно е да се разбере защо хората са загрижени за перспективата течните радиоактивни отпадъци да бъдат изхвърлени в океана. Но водата не е опасна. Най-лошите елементи са премахнати, а това, което остава, е скромно в сравнение с естествената радиоактивност.