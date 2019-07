Ш естима души са загинали при мощна буря, която се разрази снощи в популярния туристически район Халкидики. Повече от 100 са пострадалите.

Стихията, придружена от силни ветрове, дъжд и градушка е изкоренила дървета, има и отнесени покриви и автомобили.

Всичките 6 жертви са чуждестранни граждани. Двама чешки туристи са били убити, след като караваната им била отнесена от ветровете и водата. Румънка и 8-годишното й момче са загинали след срутване на покрив на ресторант. Другите жертви са руснаци, затиснати от паднало дърво.

ГЪРЦИЯ СЛЕД СИЛНАТА БУРЯ И ДЪЖД

"Stay in safe spots" warns Civil Protection for Halkidiki All night will continue bad weather https://t.co/UjGkBrqTjA

Властите обявиха извънредно положение в Халкидики, а новоназначеният министър на гражданската защита се очаква да посети днес района. Местните медии казват, че такава буря не се е случвала по това време. Сред ранените и е жена от Гражданска защита.

80 на сто от Халкидики няма ток след силната буря.

Мощната буря връхлетя района на Халкидики около 21.30 часа, продължила е около 10 минути. Електрозахранването е било прекъснато на първия ръкав в селата Потидия, Певкохори и Полихоро, както и на втория ръкав в село Вурвури. Над 600 сигнала са получени.

Към момента в генералното консулство няма постъпили сигнали за бедстващи или пострадали български граждани. Получен е един сигнал през нощта от българска гражданка, намираща се на Ситония (втория ръкав на Халкидики), в който е съобщила, че помещението, в което се намира, е наводнено и планира да изчака преминаването на бурята в автомобила си.

Scenes of devastation this morning after a powerful storm hit the coast of #halkidiki. Images captured in #Nea_Kallikratia.. pic.twitter.com/SD2LJ7YtM4