Шестима души, включително бременна жена, пропаднаха с асансьор от 95-ия до 11-ия етаж на небостъргач в Чикаго в петък сутринта. Той е известен като "Джон Ханкок център" и е третата най-висока сграда в Чикаго, съобщава Би Би Си, цитиран от NOVA.

След тричасова спасителна операция те били извадени от съоръжението. Предполага се, че един от кабелите на асансьора се е скъсал.

50-годишен мъж, който бил заедно със съпругата си, разказа, че първоначално помислил, че просто се спускат. След това обаче се появил силен шум и усетил, че падат. Останалите хора изпаднали в паника и започнали да крещят, мислейки, че ще загинат.

Пристигналите пожарникари трябвало да пробият бетонна стена на 11-ия етаж, за да отворят вратата на асансьора. Причаната за инцидента се разследва. Все още не е ясно и как асансьорът е успял да не се разбие на земята. Последно съоръжението е преминало техническа проверка през юли.

