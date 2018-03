Последният мъжки северен бял носорог почина на 45-годишна възраст, след като през последните месеци здравето му се влоши доста, съобщиха грижещите се него специалисти, цитирани от Би Би Си (BBC).

Величественото животно на име Судан живееше в резервата Ол Пейета в Кения. Той е бил евтанизиран в понеделник, след като проблемите със здравето му, предизвикани от възрастта на носорога, се влошили значително.

Възрастта на Судан се равнява на 90 човешки години. Той е бил лекуван за дегенеративни промени в мускулите и костите му, съчетани с тежки кожни рани. В последните 24 часа той не е бил в състояние да се изправи на крака и е страдал много.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018

След смъртта му от вида северен бял носорог остава само два екземпляра в света, но и двата са женски – негови дъщеря и внучка.

Теоретично, смъртта на Судан гарантира изчезването на този подвид носорог. Въпреки това учените са събрали генетичен материал от него и работят върху разработването на техники за ин витро оплождане за запазване на подвида.

Генетичен материал от Судан е събран и в понеделник, информираха природозащитници. Те се надяват да възродят северния бял носорог, използвайки съхранена сперма и яйцеклетки от двете останали женски.

The only hope for the preservation of this subspecies now lies in developing in vitro fertilisation (IVF) techniques using eggs from the two remaining females, stored northern white rhino semen from males and surrogate southern white rhino females. — Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018

Популацията на северния бял носорог в Уганда, Централноафриканската република, Судан и Чад до голяма степен беше заличена по време на наплива на бракониери през 70-те и 80-те години на миналия век, подхранвана от търсенето на рог от носорог в традиционната китайска медицина в Азия и за дръжки на ками в Йемен.

Последните останали представители на подвида – около 20-30 носорози в Демократична република Конго – бяха убити в края на 90-те и началото на 2000-те години,

а към 2008 г. северният бял носорог вече беше смятан за изчезнал в дивата природа.

Четири способни да имат наследство носорози, два мъжки и два женски,бяха преместени от Зоологическата градина Двор Кралове в Чехия в Ол Пейета в Кения, като имаше надежда, че при условия, подобни на тяхното естествено местообитание, ще бъде стимулирано размножаването им.

Sudan, the last male northern white rhino, has died. Our hearts are broken. We’re seeing the extinction of the northern white rhino happen before our eyes - urgent action to tackle the illegal wildlife trade is needed now more than ever. #SudanForever https://t.co/eWxm12SGBd — WWF UK (@wwf_uk) March 20, 2018

Все пак, въпреки факта, че е имало съвокупления, не се стига до успешна бременност. По-нататъшните усилия за сношаване на мъжки южен бял носорог с женските северни – и по този начин запазване на някои от гените на северните бели носорози – също бяха неуспешни.

Другият мъжки носорог, Съни, почина от естествена смърт през октомври 2014 г.

