Полицията използва днес водни оръдия, за да разпръсне протестиращите "жълти жилетки" в центъра на Париж. Площадът, където е разположена Триумфалната арка, бе обгърнат в дим от газови гранати.

Около 6 хил. полицаи са разположени в района на Шанз Елизе, част от булеварда е отцепен, организирани са пропускателни пунктове в опит да се спрат протестиращите. Още в петък в района бяха поставени метални прегради, а търговци закриваха витрините на ресторанти и магазини с шперплат, след като миналата събота демонстранти къртиха павета и оставиха "Шанз Елизе" като след погром.

В продължение на повече от от две седмици "жълтите жилетки" блокираха пътища из цяла Франция, протестирайки срещу повишаването на акциза на горивата.

Макрон: Чувам гнева на хората, но няма да променя посоката

По данни на телевизия "Се нюз" днес група демонстранти се опитали да разкъсат полицейския кордон на площад "Шарл де Гол". По-рано телевизия "Бе еф ем" съобщи, че министърът на вътрешните работи Кристоф Кастанер е пристигнал на Шанз Елизе, за да подкрепи полицаите в кордона, организиран преди предстоящия протест.

