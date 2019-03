П ътнически самолет Боинг 737 на етиопските авиолинии се разби по време на полет от Адис Абеба достолицата на Кения Найроби, съобщи Би Би Си (BBC).

На борда на летателната машина е имало 149 пасажери и осем души екипаж,

съобщават от авиокомпанията. Катастрофата е станала в 8.44 ч. местно време, малко след излитането от столицата на Етиопия. Самолетът се е разбил само 6 минути след излитането си.

В момента тече мащабна спасителна операция по издирването на оцелели при авиокатастрофата. Към момента местните

власти не са предоставили информация колко са жертвите при тежкия инцидент.

Премиерът на Етиопия Аби Ахмед обаче вече изрази в социалната мрежа Туитър съболезнования на семействата на жертвите.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.