Бившият президент на Грузия Михаил Саакашвили беше признат за виновен за злоупотреба със служебното положение и осъден задочно на три години затвор. Решението е на Градския съд в Тбилиси, Грузия.

Според следствието, през 2008 г. Саакашвили, който тогава е президент на Грузия, обещал да помилва и помилвал, заобикаляйки комисията по помилване, трима офицери от МВР на Грузия, осъдени за убийството на банков служител.

Mikheil Saakashvili sentenced to three years in jail in absentia – mediahttps://t.co/KHrXGVOn65 pic.twitter.com/mMQMMC3TF0