Бившата американска порноактриса Стефани Клифърд, известна като Сторми Даниълс, подаде във върховния съд на Лос Анджелис иск да бъде призната за недействителна забраната да разгласява информация за интимната си връзка с Доналд Тръмп, докато е бил вече женен за Мелания.

СНИМКИ НА СТОРМИ ТУК

Клифърд изтъква, че върху документа липсва подписът на Тръмп. Двамата имали отношения през 2006 годиниа, когато Тръмп вече бил женен за Мелания. Адвокатът му предложил на блондинката 130 000 долара, за да мълчи - това станало 10 години по-късно - пре 2016 година, месец преди изборите.

Скандалът гръмна този януари.

Ищцата представя оригинала на документа и приложенията към него, които са с дата 28.10.2016. Под текста стоят подписите на юрисконсулта на Тръмп Майкъл Коен и този на Клифърд, която фигурира под името Пеги Петерсън. Третото име – Дейвид Денисън, също е измислено.

В анексите се уточнява, че Денисън е Тръмп, който обаче не е подписал нито споразумението, нито анексите.

Клифърд е получила от Коен 130 хиляди долара в замяна на задължението да не разкрива поверителни данни за Тръмп и негови любовници, да не предоставя на никого кореспонденцията си с него по електронна поща и снимки на милиардера.

Клифърд обвинява юрисконсулта на Тръмп, че през февруари т.г. се опитал по съдебен ред да я принуди да спазва споразумението и да не дава сензационни интервюта за връзката си със сегашния президент.

Пръв за платените 130 хиляди долара съобщи през януари в. „Уолстрийт джърнъл”. Според вестника, Коен платил на Клифърд месец преди изборите през 2016, за да не говори за аферата си с Тръмп през 2006 – година след сватбата на милиардера с третата му съпруга Мелания. 4 месеца по-рано тя родила сина им Барън.

Политическите анализатори си блъскат главите, за да обяснят защо когато става въпрос за Тръмп, такова откровение води едва до колективно свиване на рамене.

Първата поява на президентското семейство след скандала също беше любопитна - Мелания изглеждаше дръпната и не отговори на опитите на Тръмп да хване ръката й пред журналистите.

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN