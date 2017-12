Шеги, но и размяна на по-остри реплики съпътстват посещението на британския външен министър Борис Джонсън в Москва.

Визитата на Джонсън е първата на британски външен министър в Русия за повече от пет години.

Отношенията между двете страни се влошиха след смъртта на бившия руски агент Александър Литвиненко през 2006 г., а в последно време и от сирийския конфликт и от украинската криза.

Джонсън трябваше да посети Русия през април, но визитата му бе отменена заради подкрепата от страна на Русия на режима на Башар Асад в Сирия след химическата атака в Хан Шейхун, припомня Франс прес.

Лондон не може да игнорира руската намеса в избори по света,

руските действия в Украйна или преследването на хомосексуалистите в Чечения, заяви Борис Джонсън на пресконференция с руския си колега Сергей Лавров след срещата им днес.

Проклятието да си гей в Русия - коригиращи изнасилвания и бой

Посланията на Русия стигнали до 126 млн. американци

По думите на Джонсън има много доказателства за руска намеса в изборите в Германия, САЩ и други страни.

Today in Moscow, Foreign Secretary @BorisJohnson will underline Britain's support for human rights, media freedom and civil society in Russia pic.twitter.com/wh9IPUPS8s

"Хората искат изборите да са свободни и демократични, без външна намеса. Сигурен съм, че Сергей Лавров също ще подкрепи този вид избори. За жалост има много доказателства за руска намеса в изборите в Германия, Дания, Франция, САЩ", заяви Джонсън, цитиран от Франс прес.

Лавров възрази, като заяви, че това е нещо измислено от западняците

и "за жалост сега те са заложници на тази тема и е много трудно да бъдат изкарани от нея".

Лавров припомни интервю на британския външен министър за руската агенция "Спутник", в което той казал, че Лондон всъщност не разполага с доказателства за руска намеса, която да е била успешна. По думите на Лавров дори Джонсън е признал, че няма доказателства за намеса по време на референдума във Великобритания за Брекзит миналата година. Тук обаче Джонсън го поправи, че е говорел за успешна намеса.

"Виждате ли, ако той не ми противоречи по този въпрос, това ще съсипе репутацията му пред медиите у дома", пошегува се Лавров. "Аз се притеснявам за Вашата репутация, Сергей", отвърна му Джонсън, след което го увери, че Лондон иска да обърне нова страница в отношенията с Москва.

Visited Bolshoy Moskvoretsky Bridge to lay flowers at the scene of Russian opposition leader Boris Nemtsov's murder. Justice must be served. pic.twitter.com/FBQjxJ5UiR