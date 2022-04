Над 30 жертви и 100 ранени при ракетен обстрел на гара в Украйна

Д ве руски ракети са поразили железопътната гара в източния украински град Краматорск, причинявайки смъртта на десетки. Това заяви днес украинската държавна железопътна компания.

Най-малко 39 души са загинали, включително 4 деца, посочва "Би Би Си", позовавайки се на местните власти.

Гарата е използвана за евакуиране на цивилни от райони, бомбардирани от руските сили, предаде "Ройтерс".

Управителят на Донецка област посочи, че на гарата е имало хиляди цивилни, опитващи се да се евакуират към по-безопасни райони на Украйна.

BREAKING: Yesterday we shared a video of people crowded at a railway station trying to get out because of of Azov threats.

The Armed Forces of Ukraine struck "Tochka-U" on Kramatorsk, 1/2 pic.twitter.com/Ve86MWTs7I — Donbass Devushka 🅉 (@meatballsubzero) April 8, 2022

Ръководителят на украинската железопътна компания Александър Камишин написа по-рано в социалните мрежи, че "повече от 30 души са загинали, а над 100 са ранени" при нападението срещу гарата. Той заяви, че две ракети са ударили гарата.

"Това е умишлено нападение срещу пътническата инфраструктура на железницата и жителите на Краматорск", заяви Камишин.

Според железопътната компания вчера в същия район са били блокирани три влака, превозващи евакуирани хора, след като е бил нанесен въздушен удар по линията.

🇺🇦 ballistic missile tochka-u hits residential area in Kramatorsk. In that area the dpr's headquarters should be located but we see too many times, the tochka-u, is carrying cluster munitions so the collateral damage between civilians is always high pic.twitter.com/4R5zpGipfZ — Mig-31 Bm Foxhound (@MiG31BmFoxhound) April 8, 2022

Краматорск беше засегнат от руски удари по-рано тази седмица, но иначе до голяма степен беше пощаден от разрушенията, на които станаха свидетели други градове в Източна Украйна след нахлуването на Русия.

Украинските власти предупредиха жителите на източната част на страната да избягат незабавно на запад преди очакваното руско нападение.

Украинският президент Володимир Зеленски определи Русия като "зло без граници" след ракетното нападение днес.

"Те цинично унищожават цивилното население. Това е зло, което няма граници. И ако не бъде наказано, то никога няма да спре", заяви Зеленски в изявление в социалните мрежи след ударите по възел, който през последните дни беше използван от много цивилни, за да избягат от очакваното руско настъпление.

Ръководителят на Съвета на ЕС Шарл Мишел обвини Русия в "ужасяваща" ракетна атака срещу железопътната гара в източния украински град Краматорск, като заяви, че Москва е отрязала пътя за бягство на цивилни.

"Ужасяващо е да видим как Русия нанася удар по една от главните гари, използвана от цивилни, евакуиращи се от региона", заяви Мишел в Twitter.

"Остро осъждам безразборната атака тази сутрин от страна на Русия", заяви външният министър на ЕС Жозеп Борел.

Представители на украинските власти казват, че руските войски се прегрупират за ново настъпление и че Москва планира да завземе колкото може повече територия в Донбас.

Donetsk Regional State Administration Pavel Kyrylenko reported on the shelling of a railway station in Kramatorsk eastern #Ukraine, early reports suggest 30 dead and 100+ wounded, the shelling was made from a #Russian Iskander with a cluster charge #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/zEkm4db4dK — Globe Sentinel (@GlobeSentinels) April 8, 2022

В същото време руски медии излязоха информация, в която се твърди, че зад удара стои Украйна.

"Украинските войски удариха гарата на Краматорск с ракета "Точка-У", съобщи РИА като се позова на Telegram канала на териториалната отбрана на ДНР. От там твърдят, че руските сили не използват подобни ракети.

От щабквартирата подчертаха, че Точка-У е остарял ракетен комплекс, който не се използва нито в Русия, нито от ДНР и ЛНР.

"Той обаче активно се използва украински групировки", допълниха те.

Solito rimpallo di accuse. Il governatore della regione di Donetsk, Pavel Kirilenko, afferma che l'attacco è stato effettuato da un missile russo Iskander. Il quartier generale della Difesa della DPR afferma invece che l'attacco è stato effettuato da un missile ucraino Tochka-U. — Daniele Angrisani (@putino) April 8, 2022

Краматорск е широко известен като един от основните пътища за евакуация от Източна Украйна.

