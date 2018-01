Най-после стана ясно, кога Русия ще разполага с дългоочаквания изтребител от пето поколение.

Министърът на промишлеността и търговият Денис Мантуров оповести срока за завършване на изпитанията на Су-57 (или ПАК ФА – Перспективен авиационен комплекс на фронтовата авиация) с двигател от пето поколение.

Според Мантуров, „вторият етап от изпитанията на двигателя може да продължи около три години”.

Първият си полет, бъдещият руски изтребител от пето поколение извърши още през 2010 г., но с двигател АЛ-41Ф1, какъвто използва и модернизираният вариант на Су-27, т. нар. Су-35.

Двигателят е основният и най-сложен компонент в един изтребител. Според конструкторите, когато двигателят е готов, машината е завършена на повече от 60%.

Руският Су-57 тества новия двигател неотдавна. Първият 17-минутен полет бе извършен на 5 декември 2017 г.

Оценявайки го, Денис Мантуров коментира, че ПАК ФА е потвърдил големия потенциал на руското авиостроене, способно в създаването на високотехнологични модерни системи – уникална аеродинамика, иновационна цифрова техника и нов двигател.

Су-57 се планира да бъде перспективен руски многофункционален изтребител от пето поколение. Разработва се от конструкторското бюро „Сухой”.

Unconfirmed... the new #NATO #NATOcode name for the #Su57 #T50 #PAKFA is said to become #FRAZOR, in line with all the previous named #Russian #jets #jetfighters that start with an F. pic.twitter.com/ZtdMRYnHa5