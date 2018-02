Русия издаде предупреждение за пътуванията на своите граждани и им препоръча да мислят внимателно, преди да заминават в чужбина, защото САЩ преследвали руснаците по целия свят, за да ги арестуват, съобщи Ройтерс.

В съобщението на руското министерство на външните работи се отправя предупреждение към руските граждани, че когато пътуват зад граница, съществува сериозна заплаха да бъдат арестувани от други страни по искане на Вашингтон, след което да бъдат екстрадирани в САЩ.

"Въпреки призивите ни да се подобри сътрудничеството между компетентните органи в САЩ и Русия американските специални служби на практика продължават да "преследват" руснаците по целия свят", се казва в предупреждението за пътуванията.

"При това положение категорично настояваме руските граждани внимателно да обмислят всички рискове, когато възнамеряват да пътуват зад граница", заяви министерството.

В съобщението се посочва още, че от началото на 2017 г. в чужбина, с американско участие, са били задържани над 10 руснаци.

