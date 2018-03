Руският президент Владимир Путин обяви днес, че Русия е изпробвала нови ядрени оръжия, сред които задвижвани с атомна енергия крилати ракети и подводен дрон. Тези оръжия не можело да бъдат прехванати от противника.

В годишното си обръщение към парламента Путин каза, че тестваните миналата есен ракети са с неограничен обсег и висока скорост, като са в състояние да проникнат през всяка противоракетна отбрана (ПРО).

По думите му високоскоростният подводен дрон може да пренася ядрен боен заряд и да поразява самолетоносачи и крайбрежни обекти.

Това са най-новите руски оръжия

Русия извади оръжията на бъдещето

Ройтерс определи речта на руския президент като една от най-войнствените от години.

Путин каза още, че страната му пристъпва към изпробването на нова тежка междуконтинентална балистична ракета "Сармат" с обсег и брой на бойните глави, надхвърлящи тези на предходното поколение ракети.

Пред членовете на Федералното събрание Владимир Путин обясни, че новите оръжейни системи се създават в отговор на решението на САЩ да денонсират Договора за противоракетната отбрана.

Според него този подписан през 1972 г. договор между Москва и Вашингтон е бил "крайъгълен камък в системата за международна сигурност".

Документът е предвиждал двете страни да имат на своя територия само по един район, защитен от ПРО. С излизането си от договора, Америка започна да разработва нови системи за ПРО у дома и в чужбина и тогава Русия заяви, че ще бъде принудена да гарантира своята сигурност чрез "съвременен ударен комплекс", припомни Путин.

Той каза, че изпитваната "нисколетяща и слабозабележима" летяща ракета с ядрен боен заряд разполага с "практически неограничен обхват, непредсказуема траектория на полета и възможност за обход на границите за прехващане", с което става "неуязвима за всички съществуващи и и бъдещи системи за противоракетна и противовъздушна отбрана".

