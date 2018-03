Хиперзвуковото оръжие, за което говори Владимир Путин в началото на март, беше обявено от Запада за нищо повече от компютърна графика. В неделя обаче руското Министерство на отбраната за първи път показа ракетата на високоточния авиационен ракетен комплекс „Кинжал”.

Учебно-боевият пуск на ракетата беше изпълнен от изтребител-прихващач МиГ-31 от Въздушно-космическите сили на Русия, излетял от летище в Южния военен окръг. Експерти определят „Кинжал” като „убиец на самолетоносачи”.

Пускът бе проведен в щатен режим и хиперзвуковата ракета порази обозначената цел на полигона.

„В хода на пуска на ракетата бяха потвърдени тактико-техническите характеристики и времевите показатели на високоточния авиационен ракетен комплекс „Кинжал”, посочват от военното министерство.

Американската реакция на тази демонстрация дойде от директора на ЦРУ Майк Помпео, който обяви, че САЩ внимателно следят ставащото и ще намерят защита от новото руско оръжие.

Според него, ако Русия и Китай усъвършенстват оръжейните си системи, то Пентагонът трябва да осигури адекватен отговор.

В началото на месеца руският президент Владимир Путин в реч пред Федералното събрание показа редица оръжия от ново поколение.

Те се оказаха до такава степен ултимативни и неочаквани за целия свят, че самото им съществуване изглеждаше невероятно. Водещи западни медии, експерти, политици и военни побързаха да заявят, че новите оръжия не са нищо повече от компютърни анимации, изготвени специално за президентското послание.

След демонстрацията на „Кинжал” обаче вече е ясно, че Русия наистина разполага с оръжейни системи от ново поколение. На публикувания запис се вижда, както ракетата, така и полетът с хиперзвукова скорост след пускането от носителя.

Военният експерт Алексей Леонков коментира пред „Взгляд”, че това видео е направено включително и за това да се демонстрира нагледно, че заявеното оръжие съществува реално и не е само компютърна графика.

„Някои си мислят, че ги заблуждаваме. Те просто не разбират нашата система, това, че когато у нас върховният главнокомандващ излезе и каже нещо, той не си играе с думите. Щом го е казал, значи това е истина и няма никакви приказки, никакви фантазии и никакъв блъф. Това не е Доналд Тръмп, който обяснява как в кабинета му има голям червен бутон, по-голям от този на Ким Чен-ун. Това са два различни типа лидери”, смята Леонков.

„Кинжал” е високоточен хиперзвуков авиационен ракетен комплекс, който може да носи, както конвенционален, така и ядрен заряд. Неговият основен елемент е хиперзвукова балистична ракета, чийто обхват е повече от 2 хиляди километра. Максималната ѝ скорост превишава тази на звука 10 пъти или е приблизително 10 маха - на височина 11 км тя лети с 10,6 хил. км/ч. При това ракетата е способна да маневрира във всеки етап на полета.

Ракетата е предназначена за поразяване на наземни и морски цели. На нея се слага самонасочваща се бойна глава за всякакви метеорологични условия, която осигурява висока точност, както и възможност за поразяване на цели през нощта.

Алексей Ленков отбелязва, че „Кинжал” прилича на ракетата 9М723 на „Искандер – М”, която наричат квазибалистична и не изключи, че именно тя е послужила за основа за разработката на новия оръжеен комплекс.

