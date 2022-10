Германия: "Русия е бурята, но Китай е климатичната промяна"

Р ъководителите на германските служби за разузнаване предупредиха, че Китай може да използва участието си в критична инфраструктура като средство за преследване на политически цели, съобщи Reuters.

Без компромиси: Тайван заяви, че няма да се откаже от суверенитета си

Germany's intelligence service chiefs warned that China could use stakes in critical infrastructure as leverage to pursue political aims amid a debate in Berlin over whether to let Chinese shipping company Cosco invest in Hamburg port https://t.co/tN76y7gVAn