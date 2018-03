Шефът по сигурността на „Фейсбук” Алекс Стамос ще напусне компанията през август тази година, съобщават „Ню Йорк Таймс” (The ​​New York Times) и „Ройтерс” (Reuters).

Оттеглянето му ще дойде след огромния скандал с британската фирма „Кеймбридж аналитика”, за която се смята, че е злоупотребила с данните на 50 милиона потребители на социалната мрежа, за да манипулира президентските избори в САЩ, проведени през миналата година.

Като част от напускането на Стамос, от „Фейсбук” са разформировали екипа си за сигурност. Почти всички от 120-те служители вече са преразпределени към продуктови и други екипи.

От „Фейсбук” не потвърждават, но и не отричат информацията, като посочват, че в момента Стамос продължава да отговаря за сигурността на социалната мрежа.

Той е критикуван за отворения си подход към медиите и това че допусна компанията да бъде замесена в редица скандали, като руското участие в изборите в САЩ чрез фалшиви новини и аферата с „Кеймбридж аналитика”.

JUST IN: Facebook Chief Security Officer Alex Stamos to leave effective in August; the company has already taken away his responsibilities to counter government-sponsored disinformation - source $FB pic.twitter.com/DndOKjUEX0

При това се оказва, че британската компания не е имала нужда от хакери, за да се сдобие с личните данни на потребителите. Самата система на „Фейсбук” улеснява достъпа на фирми и рекламодатели до такъв тип информация.

Стамос застана начело на екипа за сигурността в социалната мрежа през 2015 г. Преди това той заемаше подобен пост в „Yahoo”. Там беше замесен в друг скандал – че порталът за търсене в интернет и електронна поща тайно е създал програма за сканиране на всички входящи имейли от щатските агенции НСА и ФБР.

I have deleted my Tweets on Cambridge Analytica, not because they were factually incorrect but because I should have done a better job weighing in.