Разследват убийство на модел в Хонконг

П олицията в Хонконг е арестувала четирима за убийството и разчленяването на 28-годишен модел след финансов спор със семейството на бившия ѝ съпруг, предава БГНЕС.

Частичните останки на влиятелната Аби Чой, която миналата седмица се появи на интернет корица на модното списание „L'Officiel Monaco“, бяха открити в селска къща, превърната в месарница, съобщи полицията.

„Все още търсим главата“, коментира следователят Алън Чунг пред репортери, след като разкри, че крайниците на жена са били открити в хладилник.

Къщата е била оборудвана с електрически трион и месомелачка, които са били използвани за смилане на човешка плът, каза Чунг.

„Две тенджери с яхния, за които се смята, че съдържат човешка тъкан, са оставени на мястото“, добави той.

Бившият съпруг на Чой, 28-годишен мъж на име Куонг, беше арестуван за убийството в събота следобед, докато се опитваше да избяга от града с лодка, посочи Чунг.

Бащата, майката и по-големият брат на мъжа бяха арестувани по същото обвинение ден по-рано.

„Смятаме, че жертвата и семейството на бившия ѝ съпруг са имали много финансови спорове, включващи огромни суми. Някой е бил недоволен от това как жертвата се е разпоредила с имуществото си, което е станало мотив за убийство“, отбеляза следователят.

Първо беше съобщено, че Чой е изчезнала в сряда. Твърди се, че последно е била видяна от брата на бившия си съпруг, който работил като неин шофьор. Полицията поясни, че семейството на заподозрения по-рано е излъгало, за да подведе разследващите.

Селската къща наскоро е била наета и не е била обзаведена. Около 100 полицейски служители претърсваха в събота гробище, в което се предполага, че са закопани част от останките на Чой.

