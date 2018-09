Осем станаха жертвите на мощния тайфун "Джеби", връхлетял по-рано днес Западна Япония, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС.

Ранените са над 300.

Наводнено е международното летище "Кансай", което е построено на изкуствени острови в залива на Осака. Наводнени са една от двете му писти, складове и други помещения, което наложи затварянето му.

Танкер с водоизместимост 2591 тона се блъсна в мост, който свързва летището с континентална Япония. Мостът е понесъл щети и е неизползваем, което блокира около 3000 пътници на летището.

Танкерът също е засегнат, но няма пострадали сред 11-членния му екипаж.

Властите предупредиха, че стихията може да предизвика катастрофални свлачища и наводнения.

В префектура Хього около 100 коли в крайбрежна автокъща се запалиха заради къси съединения в електрическите им системи, предизвикани от морската вода.

Затворени са повечето фабрики в района, включително 14 завода на производителя на автомобили "Тойота".

На около 1 милион души бе препоръчано да напуснат домовете си

и да се преместят в евакуационни центрове.

Заради стихията бяха отменени около 800 вътрешни полета, както и движението на някои високоскоростни влакове.

Без ток останаха около 2,3 милиона домакинства в Централна и Западна Япония, допълва ДПА.

Окото на бурята се намира над Японско море на около 90 километра западно от остров Садо. Тайфунът се придвижва на север-североизток със скорост 75 километра в час с ветрове със скорост 126 километра в час и с пориви от 180 километра в час.

Тайфунът "Джеби" е най-мощният, поразявал директно Япония през последните 25 години. На корейски името му означава лястовица.

